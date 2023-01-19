Чотири харківські залізничники допомагали окупантам завозити ешелони техніки

У СБУ повідомили про те, що виявили та затримали майже повністю чергову групу колаборантів на Харківщині. Цього разу – вже колишніх співробітників “Укрзалізниці”, які допомагали ворогові.

“СБУ затримала на Харківщині колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну”, – заявив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що колишніх залізничників викрили під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях. Вони працювали в Куп’янському районі.

“Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників. Під час захоплення частини регіону вони добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там одного призначили керівником, інших двох – його заступниками, а третього – інженером у лавах створеного ворогом “Купянск-южной дистанции колеи”, – повідомив Абдула.

У прокуратурі уточнили дані окупантів.

“Один з них – 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий – обійняв посаду “начальника дистанції” в окупаційній залізниці. У свою чергу, 30-річний та 37-річний чоловік стали його “заступниками”. Четвертий зловмисник теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили “головним інженером”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Займаючи “посади” у лжеструктурі колаборанти допомагали окупантам відновити залізничне сполучення з Харківською областю. Насамперед росіянам це було необхідно для постачання своїх угруповань на східному фронті. Відновленою за допомогою зрадників залізницею на Харківщину пішли ешелони з технікою, зброєю та боєприпасами для окупантів.

“Також вони особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного рф “залізничного підприємства”. За це обіцяли лояльне відношення з боку рашистів та виплату «зарплат» в російських рублях”, – зазначили в СБУ.

Після того, як тимчасово окуповані території Харківщини звільнили Сили оборони, один із колаборантів втік до РФ. Інші троє “залягли на дно”. Зрадники сподівалися, що про них або не дізнаються, або не знайдуть.

“Проте співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників та затримали їх”, – підсумував Абдула.

Підозрюють ексспівробітників Укрзалізниці в пособництві державі-агресору. Суд уже визначив їм запобіжний захід – утримання під вартою. Зраднику, що втік, про підозру повідомили заочно.