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На Харьковщине мужчине дали восемь лет тюрьмы за убийство матери

Происшествия 12:12   19.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине мужчине дали восемь лет тюрьмы за убийство матери

О приговоре суда за убийство сообщили прокуроры.

В суде доказали вину жителя Краснограда. Убийство он совершил в сентябре 2022 года. Буквально накануне его привлекали за ответственность за совершение домашнего насилия в отношении матери.

«Однако это не помогло, и осужденный снова нарушил закон — на этот раз с трагическими последствиями, — констатировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — 13 сентября, находясь дома, сын стал ссориться со своей матерью. В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил им пострадавшую в живот. От полученных ран женщина скончалась на месте».

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    • Суд признал 48-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве Его приговорили к восьми годам за решеткой. Сейчас как обвиняемый, так и прокуроры еще могут обжаловать это решение — длится срок на апелляцию.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 12:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О приговоре суда за убийство сообщили прокуроры".