На Харьковщине мужчине дали восемь лет тюрьмы за убийство матери

О приговоре суда за убийство сообщили прокуроры.

В суде доказали вину жителя Краснограда. Убийство он совершил в сентябре 2022 года. Буквально накануне его привлекали за ответственность за совершение домашнего насилия в отношении матери.

«Однако это не помогло, и осужденный снова нарушил закон — на этот раз с трагическими последствиями, — констатировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — 13 сентября, находясь дома, сын стал ссориться со своей матерью. В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил им пострадавшую в живот. От полученных ран женщина скончалась на месте».

Суд признал 48-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве Его приговорили к восьми годам за решеткой. Сейчас как обвиняемый, так и прокуроры еще могут обжаловать это решение — длится срок на апелляцию.