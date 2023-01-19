На Харьковщине мужчине дали восемь лет тюрьмы за убийство матери
О приговоре суда за убийство сообщили прокуроры.
В суде доказали вину жителя Краснограда. Убийство он совершил в сентябре 2022 года. Буквально накануне его привлекали за ответственность за совершение домашнего насилия в отношении матери.
«Однако это не помогло, и осужденный снова нарушил закон — на этот раз с трагическими последствиями, — констатировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. — 13 сентября, находясь дома, сын стал ссориться со своей матерью. В ходе конфликта мужчина схватил нож и ударил им пострадавшую в живот. От полученных ран женщина скончалась на месте».
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Суд признал 48-летнего мужчину виновным в умышленном убийстве Его приговорили к восьми годам за решеткой. Сейчас как обвиняемый, так и прокуроры еще могут обжаловать это решение — длится срок на апелляцию.
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- • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 12:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О приговоре суда за убийство сообщили прокуроры".