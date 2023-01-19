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На Харківщині чоловікові дали вісім років ув’язнення за вбивство матері

Події 12:12   19.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині чоловікові дали вісім років ув’язнення за вбивство матері

Про вирок суду за вбивство повідомили прокурори.

У суді довели провину мешканця Краснограда. Вбивство він скоїв у вересні 2022 року. Буквально напередодні його притягували до відповідальності за скоєння домашнього насильства щодо матері.

“Однак це не допомогло, і засуджений знову порушив закон – цього разу з трагічними наслідками, – констатувала пресслужба Харківської обласної прокуратури. – 13 вересня, перебуваючи вдома, син почав сваритися зі своєю матір’ю. У ході конфлікту чоловік схопив ножа і вдарив їм постраждалу в живіт. Від отриманих ран жінка померла на місці.

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    • Суд визнав 48-річного чоловіка винним в умисному вбивстві. Його засудили до восьми років за ґратами. Наразі як обвинувачений, так і прокурори ще можуть оскаржити це рішення – триває термін на апеляцію.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 12:12;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про вирок суду за вбивство повідомили прокурори".