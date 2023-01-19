Live
  • Четверг 19.01.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.59
    • 🟢

В Харькове 20 января трамвай временно сменит маршрут

Общество 16:13   19.01.2023
Оксана Якушко
В Харькове 20 января трамвай временно сменит маршрут

Харьковский трамвай №3 в пятницу будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта колии, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение трамваев по ул. Полтавский Путь и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгений Котляр к разворотному кругу «Залютино», будет прекращен в пятницу, 20 января, с 10:00 до 14:30.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

Читайте также: Харькову дадут средства на восстановление трамвайной инфраструктуры

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:57
В каразинском университете Харькова назначили языкового омбудсмена
13:53
Укрзалізниця назначает новый поезд из Львова в Харьков через Полесье и Волынь
13:38
В Харькове ремонтируют крыши пострадавших от обстрелов домов (Фото)
22:05
11 объектов повреждены на Харьковщине за сутки обстрелами врага — Мельник
21:49
Харьковских теробороновцев учит военный инструктор из Великобритании (видео)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове 20 января трамвай временно сменит маршрут»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 19 января 2023 в 16:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский трамвай №3 в пятницу будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта колии, сообщили в Департаменте инфраструктуры.".