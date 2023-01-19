В Харькове 20 января трамвай временно сменит маршрут

Харьковский трамвай №3 в пятницу будет двигаться по другому маршруту из-за ремонта колии, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

Движение трамваев по ул. Полтавский Путь и ул. Залютинская, на участке от ул. Евгений Котляр к разворотному кругу «Залютино», будет прекращен в пятницу, 20 января, с 10:00 до 14:30.

В это время трамвай №3 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергеевская – ул. Полтавский Путь – ул. Евгения Котляра – разворотный круг «Южный вокзал».

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