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У Харкові 20 січня трамвай тимчасово змінить маршрут

Суспільство 16:13   19.01.2023
Оксана Якушко
У Харкові 20 січня трамвай тимчасово змінить маршрут

Харківський трамвай №3 у п’ятницю рухатиметься іншим маршрутом через ремонт колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Рух трамваїв по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинено у п’ятницю, 20 січня, з 10:00 до 14:30.

У цей час трамвай №3 курсуватиме наступним чином: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло «Південний вокзал».

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2023 в 16:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський трамвай №3 у п’ятницю рухатиметься іншим маршрутом через ремонт колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.".