Медики «скорой» реанимировали двух жителей Харьковской области

Работникам экстренной медицинской помощи за прошедшие сутки удалось вернуть к жизни 68-летнего жителя Харьковского района и 72-летнего харьковчанина.

Мужчины находились в состоянии клинической смерти, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Успешные реанимационные мероприятия провели фельдшер Светлана Зиновьева, медсестра Анна Науменко и водитель Петр Шабалдас из бригады №501, а также бригада № 1002 — фельдшер Богдан Гуцал, медсестра Ирина Олейникова и водитель Игорь Ушаков.