Медики «скорой» реанимировали двух жителей Харьковской области
Фото: ЦЭМПМК
Работникам экстренной медицинской помощи за прошедшие сутки удалось вернуть к жизни 68-летнего жителя Харьковского района и 72-летнего харьковчанина.
Мужчины находились в состоянии клинической смерти, сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Успешные реанимационные мероприятия провели фельдшер Светлана Зиновьева, медсестра Анна Науменко и водитель Петр Шабалдас из бригады №501, а также бригада № 1002 — фельдшер Богдан Гуцал, медсестра Ирина Олейникова и водитель Игорь Ушаков.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 09:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работникам экстренной медицинской помощи за прошедшие сутки удалось вернуть к жизни 68-летнего жителя Харьковского района и 72-летнего харьковчанина.".