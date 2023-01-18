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Бригада «скорой» приняла роды на Харьковщине

Общество 09:27   18.01.2023
Оксана Горун
Бригада «скорой» приняла роды на Харьковщине Фото: КНП ХОР «Центр ЭМП и МК»

40-летняя жительница Валковского района при помощи медиков «скорой» родила здоровую девочку.

Приятную новость сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Здоровая девочка. Родилась сегодня (17 января — Ред.) при непосредственной акушерской помощи, которую 40-летней жительнице Валковского района предоставила бригада ЭМД 1707 в составе фельдшера Олеси Обыхвост, медсестры Натальи Коробки и водителя Юрия Грекова. Искренне радуемся, когда работники Центра становятся свидетелями и помощниками при таком замечательном событии. Поздравляем многодетную семью с пополнением!» — написали в facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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    • В последнее время медики харьковской «скорой» часто принимают роды. Накануне прямо в машине «скорой» родила мальчика жительница бывшего Шевченковского района Харьковщины. За неделю до этого по пути в роддом на свет появилась новая жительница Змиевского района.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 09:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "40-летняя жительница Валковского района при помощи медиков «скорой» родила здоровую девочку".