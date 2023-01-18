Бригада «скорой» приняла роды на Харьковщине

40-летняя жительница Валковского района при помощи медиков «скорой» родила здоровую девочку.

Приятную новость сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Здоровая девочка. Родилась сегодня (17 января — Ред.) при непосредственной акушерской помощи, которую 40-летней жительнице Валковского района предоставила бригада ЭМД 1707 в составе фельдшера Олеси Обыхвост, медсестры Натальи Коробки и водителя Юрия Грекова. Искренне радуемся, когда работники Центра становятся свидетелями и помощниками при таком замечательном событии. Поздравляем многодетную семью с пополнением!» — написали в facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В последнее время медики харьковской «скорой» часто принимают роды. Накануне прямо в машине «скорой» родила мальчика жительница бывшего Шевченковского района Харьковщины. За неделю до этого по пути в роддом на свет появилась новая жительница Змиевского района.