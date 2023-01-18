Бригада “швидкої” прийняла пологи на Харківщині

40-річна мешканка Валківського району за допомогою медиків “швидкої” народила здорову дівчинку.

Приємну новину повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Здорова дівчинка. Народилася сьогодні (17 січня – Ред.) за безпосередньої акушерської допомоги, яку 40-річній мешканці Валківського району надала бригада ЕМД 1707 у складі фельдшера Олесі Обихвост, медсестри Наталії Коробки та водія Юрія Грекова. Щиро радіємо, коли працівники Центру стають свідками та помічниками при такій чудовій події. Вітаємо багатодітну родину із поповненням!” – написали у Фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Останнім часом медики харківської “швидкої” часто приймають пологи. Напередодні просто в машині “швидкої” народила хлопчика мешканка колишнього Шевченківського району Харківщини. За тиждень до цього дорогою до пологового будинку на світ з’явилася нова мешканка Зміївського району.