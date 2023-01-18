Live
  • Середа 18.01.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.69

Бригада “швидкої” прийняла пологи на Харківщині

Суспільство 09:27   18.01.2023
Оксана Горун
Бригада “швидкої” прийняла пологи на Харківщині

40-річна мешканка Валківського району за допомогою медиків “швидкої” народила здорову дівчинку.

Приємну новину повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Здорова дівчинка. Народилася сьогодні (17 січня – Ред.) за безпосередньої акушерської допомоги, яку 40-річній мешканці Валківського району надала бригада ЕМД 1707 у складі фельдшера Олесі Обихвост, медсестри Наталії Коробки та водія Юрія Грекова. Щиро радіємо, коли працівники Центру стають свідками та помічниками при такій чудовій події. Вітаємо багатодітну родину із поповненням!” написали у Фейсбуці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

  • Читайте також: Бригади “швидкої” на Харківщині реанімували трьох пацієнтів при смерті

    • Останнім часом медики харківської “швидкої” часто приймають пологи. Напередодні просто в машині “швидкої” народила хлопчика мешканка колишнього Шевченківського району Харківщини. За тиждень до цього дорогою до пологового будинку на світ з’явилася нова мешканка Зміївського району.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    19:24
    У Харкові шукають хлопчика, який пішов із дому і не повернувся (фото)
    21:58
    Мешканка Харківщини народила в машині швидкої допомоги (фото)
    09:01
    Бригади “швидкої” на Харківщині реанімували трьох пацієнтів при смерті
    19:03
    “Просто на людей кинули бомбу”: репортаж із обстріляного ринку на Харківщині
    17:56
    Дівчинка, що постраждала під час обстрілу Харківщини, у свідомості – подробиці

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Бригада “швидкої” прийняла пологи на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "40-річна мешканка Валківського району за допомогою медиків “швидкої” народила здорову дівчинку".