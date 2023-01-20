Медики “швидкої” реанімували двох жителів Харківської області

Працівникам екстреної медичної допомоги минулої доби вдалося повернути до життя 68-річного мешканця Харківського району та 72-річного харків’янина.

Чоловіки перебували у стані клінічної смерті, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Успішні реанімаційні заходи провели фельдшерка Світлана Зінов’єва, медсестра Ганна Науменко та водій Петро Шабалдас із бригади №501, а також бригада №1002 – фельдшер Богдан Гуцал, медсестра Ірина Олійникова та водій Ігор Ушаков.