Медики “швидкої” реанімували двох жителів Харківської області
Працівникам екстреної медичної допомоги минулої доби вдалося повернути до життя 68-річного мешканця Харківського району та 72-річного харків’янина.
Чоловіки перебували у стані клінічної смерті, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Успішні реанімаційні заходи провели фельдшерка Світлана Зінов’єва, медсестра Ганна Науменко та водій Петро Шабалдас із бригади №501, а також бригада №1002 – фельдшер Богдан Гуцал, медсестра Ірина Олійникова та водій Ігор Ушаков.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 09:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівникам екстреної медичної допомоги минулої доби вдалося повернути до життя 68-річного мешканця Харківського району та 72-річного харків’янина.".