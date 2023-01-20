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Медики “швидкої” реанімували двох жителів Харківської області

Суспільство 09:58   20.01.2023
Олена Нагорна
Медики “швидкої” реанімували двох жителів Харківської області

Працівникам екстреної медичної допомоги минулої доби вдалося повернути до життя 68-річного мешканця Харківського району та 72-річного харків’янина.

Чоловіки перебували у стані клінічної смерті, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Успішні реанімаційні заходи провели фельдшерка Світлана Зінов’єва, медсестра Ганна Науменко та водій Петро Шабалдас із бригади №501, а також бригада №1002 – фельдшер Богдан Гуцал, медсестра Ірина Олійникова та водій Ігор Ушаков.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 09:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівникам екстреної медичної допомоги минулої доби вдалося повернути до життя 68-річного мешканця Харківського району та 72-річного харків’янина.".