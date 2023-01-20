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На Харьковщине два человека погибли на пожаре — ГСЧС (фото)

Происшествия 17:32   20.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщине два человека погибли на пожаре — ГСЧС (фото)

Спасатели ГСЧС сообщили, что обнаружили тела мужчины и женщины на пепелище частного дома.

«20 января в 10:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Красноградский район, село Катериновка, ул. Зеленая, 8. К месту вызова направлено оперативное отделение спасателей 55-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент его прибытия дом горел уже на площади более 50 кв. м. В очаге пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших: 57-летнего мужчины и 54-летней женщины», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сгоревший дом в селе на Харьковщине 4

Огонь полностью потушили к 14:23. Предварительно причиной возникновения пожара спасатели называют неосторожность во время курения.

Сгоревший дом в селе на Харьковщине 3

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    • Ранее мы сообщали, что в Харькове во время пожара в 16-этажке двое отравились угарным газом. Причиной пожара стал неисправный обогреватель.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 17:32;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ГСЧС сообщили, что обнаружили тела мужчины и женщины на пепелище частного дом".