На Харьковщине два человека погибли на пожаре — ГСЧС (фото)

Спасатели ГСЧС сообщили, что обнаружили тела мужчины и женщины на пепелище частного дома.

«20 января в 10:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Харьковская область, Красноградский район, село Катериновка, ул. Зеленая, 8. К месту вызова направлено оперативное отделение спасателей 55-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. На момент его прибытия дом горел уже на площади более 50 кв. м. В очаге пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших: 57-летнего мужчины и 54-летней женщины», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Огонь полностью потушили к 14:23. Предварительно причиной возникновения пожара спасатели называют неосторожность во время курения.

Ранее мы сообщали, что в Харькове во время пожара в 16-этажке двое отравились угарным газом. Причиной пожара стал неисправный обогреватель.