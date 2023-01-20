На Харківщині двоє людей загинули на пожежі – ДСНС (фото)

Рятувальники ДСНС повідомили, що виявили тіла чоловіка та жінки на згарищі приватного будинку.

“20 січня о 10:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на у приватному будинку за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Катеринівка, вул. Зелена, 8. До місця виклику направлено оперативне відділення рятувальників 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області. На момент його прибуття будинок горів вже на площі більш, ніж 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей: 57-річного чоловіка та 54-річної жінки”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Вогонь повністю загасили до 14:23. Попередньо причиною пожежі рятувальники називають необережність під час куріння.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові під час пожежі в 16-поверхівці двоє отруїлися чадним газом. Причиною пожежі став несправний обігрівач.