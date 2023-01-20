Live
  • П’ятниця 20.01.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

На Харківщині двоє людей загинули на пожежі – ДСНС (фото)

Події 17:32   20.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині двоє людей загинули на пожежі – ДСНС (фото)

Рятувальники ДСНС повідомили, що виявили тіла чоловіка та жінки на згарищі приватного будинку.

“20 січня о 10:20 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на у приватному будинку за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Катеринівка, вул. Зелена, 8. До місця виклику направлено оперативне відділення рятувальників 55-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Харківській області. На момент його прибуття будинок горів вже на площі більш, ніж 50 кв.м. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіла двох загиблих людей: 57-річного чоловіка та 54-річної жінки”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Згорілий будинок у селі на Харківщині 4

Вогонь повністю загасили до 14:23. Попередньо причиною пожежі рятувальники називають необережність під час куріння.

Згорілий будинок у селі на Харківщині 3

  • Читайте також: Під Харковом позашляховик в’їхав у бетонний блок і загорівся: двоє в лікарні

    • Раніше ми повідомляли, що в Харкові під час пожежі в 16-поверхівці двоє отруїлися чадним газом. Причиною пожежі став несправний обігрівач.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    08:24
    У Вовчанську бійці ДСНС гасили пожежу через влучання ворожого снаряда
    09:12
    Пожежні на Харківщині врятували жінку з вогню
    08:17
    У полі “тилової” громади на Харківщині знайшли залишки ракети С-300
    19:40
    36 місць визначили на Харківщині для безпечного купання на Водохреще (сюжет)
    19:01
    Вісім трупів дістали з води надзвичайники Харківщини з початку зими (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині двоє людей загинули на пожежі – ДСНС (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 17:32;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС повідомили, що виявили тіла чоловіка та жінки на згарищі приватного будинку".