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На Харьковщине обнародовали график почасовых отключений света с 23 — 29 января

Общество 15:55   20.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине обнародовали график почасовых отключений света с 23 — 29 января

«Харьковоблэнерго» сообщило график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области на следующей неделе.

Предусмотрено 12 очередей отключений света:

1 очередь – 10:00-13:00;
2 очередь – 11:00-14:00;
3 очередь – 12:00-15:00;
4 очередь – 13:00-16:00;
5 очередь – 14:00-17:00;
6 очередь – 15:00-18:00;
7 очередь – 17:00-20:00;
8 очередь – 18:00-21:00;
9 очередь – 19:00-22:00;
10 очередь – 07:00-10:00;
11 очередь – 08:00-11:00;
12 очередь – 09:00-12:00

Полный список, где будут отключать электричество на следующей неделе, смотрите по ссылке.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 15:55;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковоблэнерго» сообщило график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области на следующей неделе.".