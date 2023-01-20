На Харьковщине обнародовали график почасовых отключений света с 23 — 29 января

«Харьковоблэнерго» сообщило график почасовых отключений электроснабжения в Харьковской области на следующей неделе.

Предусмотрено 12 очередей отключений света:

1 очередь – 10:00-13:00;

2 очередь – 11:00-14:00;

3 очередь – 12:00-15:00;

4 очередь – 13:00-16:00;

5 очередь – 14:00-17:00;

6 очередь – 15:00-18:00;

7 очередь – 17:00-20:00;

8 очередь – 18:00-21:00;

9 очередь – 19:00-22:00;

10 очередь – 07:00-10:00;

11 очередь – 08:00-11:00;

12 очередь – 09:00-12:00

Полный список, где будут отключать электричество на следующей неделе, смотрите по ссылке.