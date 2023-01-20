На Харківщині оприлюднили графік погодинних відключень світла з 23 по 29 січня
«Харківобленерго» повідомило графік погодинних відключень електропостачання в Харківській області наступного тижня.
Передбачено 12 черг відключень світла:
1 черга – 10:00-13:00;
2 черга – 11:00-14:00;
3 черга – 12:00-15:00;
4 черга – 13:00-16:00;
5 черга – 14:00-17:00;
6 черга – 15:00-18:00;
7 черга – 17:00-20:00;
8 черга – 18:00-21:00;
9 черга – 19:00-22:00;
10 черга – 07:00-10:00;
11 черга – 08:00-11:00;
12 черга – 09:00-12:00
Повний список, де відключатимуть електрику наступного тижня, дивіться за посиланням .
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 15:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківобленерго» повідомило графік погодинних відключень електропостачання в Харківській області наступного тижня.".