В Ізюмі повністю відновили світло у вцілілих будинках міста – ХОВА
Енергетики загоєли в Ізюмі останню вулицю із знеструмлених внаслідок обстрілів окупантів, повідомили у ХОВА.
Складність відновлення електропостачання у цій частині міста полягала у рельєфі місцевості та неможливості розмінування через погоду, розповіли в АТ «Харківобленерго»,
«Це декілька вулиць поблизу гори Крем’янець. Нам потрібно було дочекатися дозволу саперів, щоб розпочати тут ремонт мережі», – зазначили в обленерго.
Окрім цього, наразі завершують роботи із заживлення сіл Глинське та Забавне, які були знеструмлені з березня.
Нагадаємо, для більшості споживачів в Ізюмі електропостачання було відновлено ще у жовтні минулого року.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 13:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики загоєли в Ізюмі останню вулицю із знеструмлених внаслідок обстрілів окупантів, повідомили у ХОВА.".