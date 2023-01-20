В Ізюмі повністю відновили світло у вцілілих будинках міста – ХОВА

Енергетики загоєли в Ізюмі останню вулицю із знеструмлених внаслідок обстрілів окупантів, повідомили у ХОВА.

Складність відновлення електропостачання у цій частині міста полягала у рельєфі місцевості та неможливості розмінування через погоду, розповіли в АТ «Харківобленерго»,

«Це декілька вулиць поблизу гори Крем’янець. Нам потрібно було дочекатися дозволу саперів, щоб розпочати тут ремонт мережі», – зазначили в обленерго.

Окрім цього, наразі завершують роботи із заживлення сіл Глинське та Забавне, які були знеструмлені з березня.

Нагадаємо, для більшості споживачів в Ізюмі електропостачання було відновлено ще у жовтні минулого року.