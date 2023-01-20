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В Ізюмі повністю відновили світло у вцілілих будинках міста – ХОВА

Суспільство 13:09   20.01.2023
Оксана Якушко
В Ізюмі повністю відновили світло у вцілілих будинках міста – ХОВА

Енергетики загоєли в Ізюмі останню вулицю із знеструмлених внаслідок обстрілів окупантів, повідомили у ХОВА.

Складність відновлення електропостачання у цій частині міста полягала у рельєфі місцевості та неможливості розмінування через погоду, розповіли в АТ «Харківобленерго»,

«Це декілька вулиць поблизу гори Крем’янець. Нам потрібно було дочекатися дозволу саперів, щоб розпочати тут ремонт мережі», – зазначили в обленерго.

Окрім цього, наразі завершують роботи із заживлення сіл Глинське та Забавне, які були знеструмлені з березня.

Нагадаємо, для більшості споживачів в Ізюмі електропостачання було відновлено ще у жовтні минулого року.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 13:09;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики загоєли в Ізюмі останню вулицю із знеструмлених внаслідок обстрілів окупантів, повідомили у ХОВА.".