До найбільш постраждалої від окупантів громади Харківщини повертають транспорт

Транспорт між райцентром та селами знову ходитиме в Ізюмській громаді. Про це повідомила місцева мерія.

З Ізюму до Бабенкового, Бригадирівки, Левківки, Глинського, Забавного та Іванівки й назад можна буде дістатися кілька разів на тиждень. Пресслужба Ізюмської міськради опублікувала докладний розклад руху заміських автобусів.

Маршрут м. Ізюм – с. Бабенкове – с. Бригадирівка відправляється щосереди та суботи:

– З м. Ізюм – о 6:15 та 13:00, із зупинки “Пам’ятник”.

– У зворотному напрямку: із с. Бригадівка – о 7:15 та 14:15

Вартість проїзду: до Бабенкового – 25 грн; до Бригадирівки – 35 грн.

Маршрут м. Ізюм – с. Левківка – с. Іванівка вирушає щосереди та суботи:

– З Ізюму о 6:15 та о 13:00, із зупинки біля “Бізнес клубу” (район ІЗОС, пр. Незалежності, 32).

– У зворотному напрямку: із с. Іванівка о 7:15 та о 14:15.

Вартість проїзду: до села Глинське – 15 грн; до с. Кумедне – 25 грн; до с. Левківка – 35 грн; до с. Іванівка – 40 грн.