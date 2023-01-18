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До найбільш постраждалої від окупантів громади Харківщини повертають транспорт

Суспільство 12:19   18.01.2023
Оксана Горун
До найбільш постраждалої від окупантів громади Харківщини повертають транспорт

Транспорт між райцентром та селами знову ходитиме в Ізюмській громаді. Про це повідомила місцева мерія.

З Ізюму до Бабенкового, Бригадирівки, Левківки, Глинського, Забавного та Іванівки й назад можна буде дістатися кілька разів на тиждень. Пресслужба Ізюмської міськради опублікувала докладний розклад руху заміських автобусів.

Маршрут м. Ізюм – с. Бабенкове – с. Бригадирівка відправляється щосереди та суботи:

– З м. Ізюм – о 6:15 та 13:00, із зупинки “Пам’ятник”.

– У зворотному напрямку: із с. Бригадівка – о 7:15 та 14:15

Вартість проїзду: до Бабенкового – 25 грн; до Бригадирівки – 35 грн.

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Маршрут м. Ізюм – с. Левківка – с. Іванівка вирушає щосереди та суботи:

– З Ізюму о 6:15 та о 13:00, із зупинки біля “Бізнес клубу” (район ІЗОС, пр. Незалежності, 32).

– У зворотному напрямку: із с. Іванівка о 7:15 та о 14:15.

Вартість проїзду: до села Глинське – 15 грн; до с. Кумедне – 25 грн; до с. Левківка – 35 грн; до с. Іванівка – 40 грн.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Транспорт між райцентром та селами знову ходитиме в Ізюмській громаді. Про це повідомила місцева мерія".