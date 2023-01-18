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В самую пострадавшую от оккупантов громаду Харьковщины возвращают транспорт

Общество 12:19   18.01.2023
Оксана Горун
В самую пострадавшую от оккупантов громаду Харьковщины возвращают транспорт Фото: Изюмский горсовет

Транспорт между райцентром и селами вновь будет ходить в Изюмской громаде. Об этом сообщила местная мэрия.

Из Изюма в Бабенково, Бригадировку, Левковку, Глинское, Забавное и Ивановку и обратно можно будет добраться несколько раз в неделю. Пресс-служба Изюмского горсовета опубликовала подробное расписание движения пригородных автобусов.

Маршрут г. Изюм – с. Бабенково – с. Бригадировка  отправляется каждую среду и субботу:

— Из г. Изюм — в 6:15 и 13:00, с остановки «Памятник».

— В обратном направлении: из с. Бригадировка —  в 7:15 и 14:15

Стоимость проезда: до Бабенково – 25 грн; до Бригадировки – 35 грн.

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Маршрут г. Изюм – с. Левковка – с. Ивановка отправляется каждую среду и субботу:

— Из Изюма в 6:15 и в 13:00, с остановки возле «Бизнес клуба» (район ИЗОС, пр. Независимости, 32).

— В обратном направлении: из с. Ивановка в 7:15 и в 14:15.

Стоимость проезда: до села Глинское – 15 грн; до с. Забавное – 25 грн; до с. Левковка – 35 грн; до с. Ивановка – 40 грн.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 января 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Транспорт между райцентром и селами вновь будет ходить в Изюмской громаде. Об этом сообщила местная мэрия".