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В Изюме полностью восстановили свет в уцелевших домах города — ХОВА

Общество 13:09   20.01.2023
Оксана Якушко
В Изюме полностью восстановили свет в уцелевших домах города — ХОВА

Энергетики заживили в Изюме последнюю улицу из обесточенных в результате обстрелов оккупантов, сообщили в ХОВА.

Сложность восстановления электроснабжения в этой части города заключалась в рельефе местности и невозможности разминирования из-за погоды, рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

«Это несколько улиц вблизи горы Кременец. Нам нужно было дождаться разрешения саперов, чтобы начать ремонт сети», – отметили в облэнерго.

Кроме этого, завершают работы по заживлению сел Глинское и Забавное, которые были обесточены с марта.

Напомним, для большинства потребителей в Изюме электроснабжение возобновили еще в октябре прошлого года.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 13:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики заживили в Изюме последнюю улицу из обесточенных в результате обстрелов оккупантов, сообщили в ХОВА.".