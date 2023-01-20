В Изюме полностью восстановили свет в уцелевших домах города — ХОВА
Энергетики заживили в Изюме последнюю улицу из обесточенных в результате обстрелов оккупантов, сообщили в ХОВА.
Сложность восстановления электроснабжения в этой части города заключалась в рельефе местности и невозможности разминирования из-за погоды, рассказали в АО «Харьковоблэнерго».
«Это несколько улиц вблизи горы Кременец. Нам нужно было дождаться разрешения саперов, чтобы начать ремонт сети», – отметили в облэнерго.
Кроме этого, завершают работы по заживлению сел Глинское и Забавное, которые были обесточены с марта.
Напомним, для большинства потребителей в Изюме электроснабжение возобновили еще в октябре прошлого года.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 13:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики заживили в Изюме последнюю улицу из обесточенных в результате обстрелов оккупантов, сообщили в ХОВА.".