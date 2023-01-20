В Изюме полностью восстановили свет в уцелевших домах города — ХОВА

Энергетики заживили в Изюме последнюю улицу из обесточенных в результате обстрелов оккупантов, сообщили в ХОВА.

Сложность восстановления электроснабжения в этой части города заключалась в рельефе местности и невозможности разминирования из-за погоды, рассказали в АО «Харьковоблэнерго».

«Это несколько улиц вблизи горы Кременец. Нам нужно было дождаться разрешения саперов, чтобы начать ремонт сети», – отметили в облэнерго.

Кроме этого, завершают работы по заживлению сел Глинское и Забавное, которые были обесточены с марта.

Напомним, для большинства потребителей в Изюме электроснабжение возобновили еще в октябре прошлого года.

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