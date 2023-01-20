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На Харьковщину идет «гололедная» погода

Общество 22:01   20.01.2023
Оксана Горун
На Харьковщину идет «гололедная» погода

В ближайшие дни в Харькове и области температура воздуха постоянно будет «переходить через ноль» — то есть меняться от мороза к теплу и обратно. Такая погода, как правило, создает опасность на дорогах.

Прогноз «Укргидрометцентра» на ближайшие дни обещает Харьковщине холодные ночи и относительно теплые (для зимы) дни.

Так, ночью на  21 января в Харькове будет до четырех градусов мороза, а днем в субботу — уже до двух тепла. Осадков метеорологи не прогнозируют.

Та же тенденция сохранится в ночь с субботы на воскресенье — до минус двух мороза. А днем 22 января — до четырех тепла.

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Дальше контраст температур станет еще резче. В ночь с 22 на 23 января синоптики прогнозируют от трех до пяти мороза. А днем в понедельник, 23 января, — до четырех градусов со знаком плюс.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 22:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ближайшие дни в Харькове и области температура воздуха постоянно будет «переходить через ноль» — то есть меняться от мороза к теплу и обратно. Такая погода, как правило, создает опасность на дорогах".