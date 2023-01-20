На Харьковщину идет «гололедная» погода

В ближайшие дни в Харькове и области температура воздуха постоянно будет «переходить через ноль» — то есть меняться от мороза к теплу и обратно. Такая погода, как правило, создает опасность на дорогах.

Прогноз «Укргидрометцентра» на ближайшие дни обещает Харьковщине холодные ночи и относительно теплые (для зимы) дни.

Так, ночью на 21 января в Харькове будет до четырех градусов мороза, а днем в субботу — уже до двух тепла. Осадков метеорологи не прогнозируют.

Та же тенденция сохранится в ночь с субботы на воскресенье — до минус двух мороза. А днем 22 января — до четырех тепла.

Дальше контраст температур станет еще резче. В ночь с 22 на 23 января синоптики прогнозируют от трех до пяти мороза. А днем в понедельник, 23 января, — до четырех градусов со знаком плюс.