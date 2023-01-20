На Харківщину йде “ожеледна” погода

Найближчими днями в Харкові та області температура повітря постійно “переходитиме через нуль” – тобто змінюватися від морозу до тепла і назад. Така погода зазвичай створює небезпеку на дорогах.

Прогноз “Укргідрометцентру” найближчими днями обіцяє Харківщині холодні ночі та відносно теплі (для зими) дні.

Так, уночі на 21 січня в Харкові буде до чотирьох градусів морозу, а вдень у суботу – вже до двох тепла. Опадів метеорологи не прогнозують.

Та сама тенденція збережеться в ніч із суботи на неділю – до мінус двох морозу. А вдень 22 січня – до чотирьох тепла.

Далі контраст температур стане ще різкішим. У ніч із 22 на 23 січня синоптики прогнозують від трьох до п’яти морозу. А вдень у понеділок, 23 січня, – до чотирьох градусів зі знаком плюс.