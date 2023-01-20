На Харківщину йде “ожеледна” погода
Найближчими днями в Харкові та області температура повітря постійно “переходитиме через нуль” – тобто змінюватися від морозу до тепла і назад. Така погода зазвичай створює небезпеку на дорогах.
Прогноз “Укргідрометцентру” найближчими днями обіцяє Харківщині холодні ночі та відносно теплі (для зими) дні.
Так, уночі на 21 січня в Харкові буде до чотирьох градусів морозу, а вдень у суботу – вже до двох тепла. Опадів метеорологи не прогнозують.
Та сама тенденція збережеться в ніч із суботи на неділю – до мінус двох морозу. А вдень 22 січня – до чотирьох тепла.
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Далі контраст температур стане ще різкішим. У ніч із 22 на 23 січня синоптики прогнозують від трьох до п’яти морозу. А вдень у понеділок, 23 січня, – до чотирьох градусів зі знаком плюс.
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Ви читали новину: «На Харківщину йде “ожеледна” погода»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 22:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчими днями в Харкові та області температура повітря постійно “переходитиме через нуль” – тобто змінюватися від морозу до тепла і назад. Така погода зазвичай створює небезпеку на дорогах".