Рекордный подарок: Харьковщина получила 188 генераторов — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион получил значительное количество оборудования, которое распределят в деоккупированные населенные пункты и «Пункти незламності».

188 генераторов Харьковская область получила в рамках проекта «Свет и теплота для Украины» при содействии поверенного по делам Посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига.

«В скором времени они будут распределены между населенными пунктами на освобожденной территории области. Часть из этих генераторов используют для развертывания новых «Пунктів Незламності», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Проект «Свет и теплота для Украины» стартовал по инициативе Объединения плотников Франции. И это уже вторая объемная партия помощи, которую Харьковская область получила от этой организации.

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