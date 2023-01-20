Рекордный подарок: Харьковщина получила 188 генераторов — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион получил значительное количество оборудования, которое распределят в деоккупированные населенные пункты и «Пункти незламності».
188 генераторов Харьковская область получила в рамках проекта «Свет и теплота для Украины» при содействии поверенного по делам Посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига.
«В скором времени они будут распределены между населенными пунктами на освобожденной территории области. Часть из этих генераторов используют для развертывания новых «Пунктів Незламності», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Проект «Свет и теплота для Украины» стартовал по инициативе Объединения плотников Франции. И это уже вторая объемная партия помощи, которую Харьковская область получила от этой организации.
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Ранее мы сообщали, что жителям Харькова выдали масляные обогреватели. Помочь в обогреве людям, которые живут в самом разбитом районе города, решила религиозная организация.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 20:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что регион получил значительное количество оборудования, которое распределят в деоккупированные населенные пункты и «Пункти незламності»".