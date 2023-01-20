Рекордний подарунок: Харківщина отримала 188 генераторів – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що регіон отримав значну кількість обладнання, яке розподілять у деокуповані населені пункти та “Пункти незламності”.
188 генераторів Харківська область отримала в рамках проєкту “Світло та теплота для України” за сприяння повіреного у справах Посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга.
“Незабаром вони будуть розподілені між населеними пунктами на звільненій території області. Частину цих генераторів використовують для розгортання нових “Пунктів незламності”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Проєкт “Світло та теплота для України” стартував з ініціативи Об’єднання теслярів Франції. І це вже друга об’ємна партія допомоги, яку Харківська область одержала від цієї організації.
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Раніше ми повідомляли, що мешканцям Харкова видали масляні обігрівачі. Допомогти в обігріві людям, які живуть у найбільш розбитому районі міста, вирішила релігійна організація.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 20:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що регіон отримав значну кількість обладнання, яке розподілять у деокуповані населені пункти та “Пункти незламності”".