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Рекордний подарунок: Харківщина отримала 188 генераторів – Синєгубов

Суспільство 20:01   20.01.2023
Оксана Горун
Рекордний подарунок: Харківщина отримала 188 генераторів – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що регіон отримав значну кількість обладнання, яке розподілять у деокуповані населені пункти та “Пункти незламності”.

188 генераторів Харківська область отримала в рамках проєкту “Світло та теплота для України” за сприяння повіреного у справах Посольства Франції в Україні Бенжамена Роріга.

“Незабаром вони будуть розподілені між населеними пунктами на звільненій території області. Частину цих генераторів використовують для розгортання нових “Пунктів незламності”, – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Проєкт “Світло та теплота для України” стартував з ініціативи Об’єднання теслярів Франції. І це вже друга об’ємна партія допомоги, яку Харківська область одержала від цієї організації.

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    • Раніше ми повідомляли, що мешканцям Харкова видали масляні обігрівачі. Допомогти в обігріві людям, які живуть у найбільш розбитому районі міста, вирішила релігійна організація.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що регіон отримав значну кількість обладнання, яке розподілять у деокуповані населені пункти та “Пункти незламності”".