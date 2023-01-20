В Харькове определили, куда можно выбрасывать елки (адреса)
Коммунальщики просят жителей вместе с ними позаботиться о чистоте в Харькове и донести елки до места назначения.
«Коммунальные предприятия «Комплекс по вывозу бытовых отходов» и «Харьковблагоустройство» в каждом районе отвели для этого отдельные площадки. Оттуда деревья будут забираться централизованно самосвалами и доставляться к месту измельчения», — сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
В КП «КВБО» даже придумали по поводу акцию — «Знайди хвилинку — віднеси комунальникам ялинку».
«Все переработанные елки мы готовы передать людям, которым они нужны для разных целей. Для этого необходимо оставить заявку на предприятии, и, если домовладение находится в черте города, мы привезем все сами», — сообщил директор КП «КВБО» Алексей Артикуленко.
Наиболее распространенный метод использования опилок от измельченных елей знают огородники — такими отходами мульчируют грядки. Кроме того, за опилками к коммунальщикам обращаются люди, содержащие животных, заменяя ими наполнители для туалетов.
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Список адресов, куда просят относить елки, сейчас есть для жителей Индустриального, Салтовского и Слободского районов. С ним можно ознакомиться здесь. Жителям других районов адреса обещают сообщить позже.
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- • Дата публикации материала: 20 января 2023 в 18:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики просят жителей вместе с ними позаботиться о чистоте в Харькове и донести елки до места назначения".