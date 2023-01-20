У Харкові визначили, куди можна викидати ялинки (адреси)
Комунальники просять мешканців разом із ними подбати про чистоту в Харкові та донести ялинки до місця призначення.
“Комунальні підприємства “Комплекс з вивезення побутових відходів” та “Харківблагоустрій” у кожному районі відвели для цього окремі майданчики. Звідти дерева забиратимуться централізовано самоскидами та доставлятимуться до місця подрібнення”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.
У КП “КВБО” навіть вигадали з цього приводу акцію – “Знайди хвилинку – віднеси комунальникам ялинку”.
“Усі перероблені ялинки ми готові передати людям, яким вони потрібні для різних цілей. Для цього необхідно залишити заявку на підприємстві, і, якщо домоволодіння знаходиться у межах міста, ми привеземо все самі”, – повідомив директор КП “КВБО” Олексій Артикуленко.
Найбільш поширений метод використання тирси від подрібнених ялинок знають городники – такими відходами мульчують грядки. Крім того, за тирсою до комунальників звертаються люди, які утримують тварин, замінюючи тирсою наповнювач для туалетів.
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Список адрес, куди просять відносити ялинки, зараз є для мешканців Індустріального, Салтівського та Слобідського районів. З ним можна ознайомитись тут . Жителям інших районів адреси обіцяють повідомити пізніше.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 18:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники просять мешканців разом із ними подбати про чистоту в Харкові та донести ялинки до місця призначення".