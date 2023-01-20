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У Харкові визначили, куди можна викидати ялинки (адреси)

Суспільство 18:33   20.01.2023
Оксана Горун
У Харкові визначили, куди можна викидати ялинки (адреси) Фото: Харківська міськрада

Комунальники просять мешканців разом із ними подбати про чистоту в Харкові та донести ялинки до місця призначення.

“Комунальні підприємства “Комплекс з вивезення побутових відходів” та “Харківблагоустрій” у кожному районі відвели для цього окремі майданчики. Звідти дерева забиратимуться централізовано самоскидами та доставлятимуться до місця подрібнення”, – повідомила пресслужба Харківської мерії.

У КП “КВБО” навіть вигадали з цього приводу акцію – “Знайди хвилинку – віднеси комунальникам ялинку”.

“Усі перероблені ялинки ми готові передати людям, яким вони потрібні для різних цілей. Для цього необхідно залишити заявку на підприємстві, і, якщо домоволодіння знаходиться у межах міста, ми привеземо все самі”, – повідомив директор КП “КВБО” Олексій Артикуленко.

У Харкові ялинки відправляють на переробку КВБО

Найбільш поширений метод використання тирси від подрібнених ялинок знають городники – такими відходами мульчують грядки. Крім того, за тирсою до комунальників звертаються люди, які утримують тварин, замінюючи тирсою наповнювач для туалетів.

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Список адрес, куди просять відносити ялинки, зараз є для мешканців Індустріального, Салтівського та Слобідського районів. З ним можна ознайомитись тут . Жителям інших районів адреси обіцяють повідомити пізніше.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2023 в 18:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники просять мешканців разом із ними подбати про чистоту в Харкові та донести ялинки до місця призначення".