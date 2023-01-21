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Отправлял «Наганы» и «ТТ» почтой: харьковские полицейские разоблачили торговца

Происшествия 17:43   21.01.2023
Оксана Горун
Отправлял «Наганы» и «ТТ» почтой: харьковские полицейские разоблачили торговца ГУНП в Харьковской области

Полиция Харьковщины испортила «бизнес» торговцу оружием из Киева. Он принимал заказы через интернет, а отправлял почтой.

Владелец подпольного «интернет-магазина» оружия беспечно высылал пистолеты в посылках. А на Харьковщине его деятельность документировали следователи.

«Злоумышленник находил клиентов в сети интернет и после оплаты на банковскую карту отправлял покупателю посылку с товаром. Преступную схему фигуранта задокументировали оперативники харьковского уголовного розыска совместно с сотрудниками ОП №1 Богодуховского райотдела полиции», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские Харьковщины разоблачили торговца оружием в Киеве 2

 

Для начала полицейские зафиксировали факт продажи покупателю из Харьковской области револьвера системы «Наган». Запрещенный товар торговец оценил в 15 тысяч гривен.

«В январе текущего года злоумышленник продал очередному клиенту за 30 тысяч гривен пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм, кобуру и 4 магазина к нему», — добавили правоохранители.

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В итоге к «предпринимателю» домой пришли с обыском.

Полицейские Харьковщины разоблачили торговца оружием в Киеве

Оказалось, что продавал он далеко не последнее. Полицейские обнаружили в запасах винтовку Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, а также почти 200 сотни патронов разных калибров, корпус гранаты Ф-1, две мины и два ножа.

Полицейские Харьковщины разоблачили торговца оружием в Киеве 3

«Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет», — проинформировали в ГУНП в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 17:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины испортила «бизнес» торговцу оружием из Киева. Он принимал заказы через интернет, а отправлял почтой".