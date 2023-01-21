Отправлял «Наганы» и «ТТ» почтой: харьковские полицейские разоблачили торговца
Полиция Харьковщины испортила «бизнес» торговцу оружием из Киева. Он принимал заказы через интернет, а отправлял почтой.
Владелец подпольного «интернет-магазина» оружия беспечно высылал пистолеты в посылках. А на Харьковщине его деятельность документировали следователи.
«Злоумышленник находил клиентов в сети интернет и после оплаты на банковскую карту отправлял покупателю посылку с товаром. Преступную схему фигуранта задокументировали оперативники харьковского уголовного розыска совместно с сотрудниками ОП №1 Богодуховского райотдела полиции», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Для начала полицейские зафиксировали факт продажи покупателю из Харьковской области револьвера системы «Наган». Запрещенный товар торговец оценил в 15 тысяч гривен.
«В январе текущего года злоумышленник продал очередному клиенту за 30 тысяч гривен пистолет «ТТ» калибра 7,62 мм, кобуру и 4 магазина к нему», — добавили правоохранители.
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В итоге к «предпринимателю» домой пришли с обыском.
Оказалось, что продавал он далеко не последнее. Полицейские обнаружили в запасах винтовку Мосина, пистолет-пулемет Шпагина, а также почти 200 сотни патронов разных калибров, корпус гранаты Ф-1, две мины и два ножа.
«Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, ему грозит тюремное заключение сроком до 7 лет», — проинформировали в ГУНП в Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 17:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковщины испортила «бизнес» торговцу оружием из Киева. Он принимал заказы через интернет, а отправлял почтой".