Відправляв “Нагани” та “ТТ” поштою: харківські поліцейські викрили торговця
Поліція Харківщини зіпсувала “бізнес” торговцю зброєю із Києва. Він приймав замовлення через інтернет, а надсилав поштою.
Власник підпільного “інтернет-магазину” зброї безтурботно висилав пістолети в посилках. На Харківщині його діяльність документували слідчі.
“Зловмисник знаходив клієнтів у мережі інтернет і після оплати на банківську картку відправляв покупцеві посилку з товаром. Злочинну схему фігуранта задокументували оперативники харківського карного розшуку спільно зі співробітниками ВП №1 Богодухівського райвідділу поліції”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Спочатку поліціянти зафіксували факт продажу покупцю з Харківської області револьвера системи “Наган”. Заборонений товар продавець оцінив у 15 тисяч гривень.
“У січні поточного року зловмисник продав черговому клієнту за 30 тисяч гривень пістолет “ТТ” калібру 7,62 мм, кобуру та 4 магазини до нього”, – додали правоохоронці.
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У результаті до “підприємця” додому прийшли з обшуком.
Виявилося, що продавав далеко не останнє. Поліціянти виявили у запасах гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, а також майже 200 сотні патронів різних калібрів, корпус гранати Ф-1, дві міни та два ножі.
“Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує ув’язнення терміном до 7 років”, – поінформували у ГУНП у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 17:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини зіпсувала “бізнес” торговцю зброєю із Києва. Він приймав замовлення через інтернет, а надсилав поштою".