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Відправляв “Нагани” та “ТТ” поштою: харківські поліцейські викрили торговця

Події 17:43   21.01.2023
Оксана Горун
Відправляв “Нагани” та “ТТ” поштою: харківські поліцейські викрили торговця Фото: ГУНП у Харківській області

Поліція Харківщини зіпсувала “бізнес” торговцю зброєю із Києва. Він приймав замовлення через інтернет, а надсилав поштою.

Власник підпільного “інтернет-магазину” зброї безтурботно висилав пістолети в посилках. На Харківщині його діяльність документували слідчі.

“Зловмисник знаходив клієнтів у мережі інтернет і після оплати на банківську картку відправляв покупцеві посилку з товаром. Злочинну схему фігуранта задокументували оперативники харківського карного розшуку спільно зі співробітниками ВП №1 Богодухівського райвідділу поліції”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські Харківщини викрили торговця зброєю у Києві 2

Спочатку поліціянти зафіксували факт продажу покупцю з Харківської області револьвера системи “Наган”. Заборонений товар продавець оцінив у 15 тисяч гривень.

“У січні поточного року зловмисник продав черговому клієнту за 30 тисяч гривень пістолет “ТТ” калібру 7,62 мм, кобуру та 4 магазини до нього”, – додали правоохоронці.

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У результаті до “підприємця” додому прийшли з обшуком.

Поліцейські Харківщини викрили торговця зброєю у Києві

Виявилося, що продавав далеко не останнє. Поліціянти виявили у запасах гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, а також майже 200 сотні патронів різних калібрів, корпус гранати Ф-1, дві міни та два ножі.

Поліцейські Харківщини викрили торговця зброєю у Києві 3

“Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує ув’язнення терміном до 7 років”, – поінформували у ГУНП у Харківській області.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 17:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківщини зіпсувала “бізнес” торговцю зброєю із Києва. Він приймав замовлення через інтернет, а надсилав поштою".