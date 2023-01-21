Відправляв “Нагани” та “ТТ” поштою: харківські поліцейські викрили торговця

Поліція Харківщини зіпсувала “бізнес” торговцю зброєю із Києва. Він приймав замовлення через інтернет, а надсилав поштою.

Власник підпільного “інтернет-магазину” зброї безтурботно висилав пістолети в посилках. На Харківщині його діяльність документували слідчі.

“Зловмисник знаходив клієнтів у мережі інтернет і після оплати на банківську картку відправляв покупцеві посилку з товаром. Злочинну схему фігуранта задокументували оперативники харківського карного розшуку спільно зі співробітниками ВП №1 Богодухівського райвідділу поліції”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Спочатку поліціянти зафіксували факт продажу покупцю з Харківської області револьвера системи “Наган”. Заборонений товар продавець оцінив у 15 тисяч гривень.

“У січні поточного року зловмисник продав черговому клієнту за 30 тисяч гривень пістолет “ТТ” калібру 7,62 мм, кобуру та 4 магазини до нього”, – додали правоохоронці.

У результаті до “підприємця” додому прийшли з обшуком.

Виявилося, що продавав далеко не останнє. Поліціянти виявили у запасах гвинтівку Мосіна, пістолет-кулемет Шпагіна, а також майже 200 сотні патронів різних калібрів, корпус гранати Ф-1, дві міни та два ножі.

“Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує ув’язнення терміном до 7 років”, – поінформували у ГУНП у Харківській області.