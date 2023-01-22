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Синегубов: В Харьковской области двое мужчин подорвались на мине

Общество 08:50   22.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области двое мужчин подорвались на мине

В Купянске армия рф обстреляла и повредила молочно-консервный комбинат, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Враг продолжает обстреливать гражданское население пограничных городов и сел Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
За прошедшие сутки зафиксированы удары по Купянску, Волчанску, Двуречной, Ветеринарному и другим населенным пунктам Харьковщины.

В Купянске поврежден молочно-консервный комбинат и два частных дома. В Волчанске разрушены частные застройки. В селе Ветеринарное ранение получил и был госпитализирован 46-летний гражданский мужчина.

В области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 14 взрывоопасных устройств. Впрочем, от мин и неразорвавшихся боеприпасов продолжают страдать мирные жители.

Вчера в селе Каменка Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвались двое мужчин 49 и 50 лет. Госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Купянске армия рф обстреляла и повредила молочно-консервный комбинат, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".