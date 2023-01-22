Live
  • Неділя 22.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Синєгубов: На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні

Суспільство 08:50   22.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні

У Куп’янську армія рф обстріляла і пошкодила молочно-консервний комбінат, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Минулої доби зафіксовані удари по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.

 

У Куп’янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.

В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.

 

Вчора в селі Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Читайте також: У місті на Харківщині двірники знайшли міни на зупинці транспорту

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

20:47
Харків відвідали генерал армії та експерт з нацбезпеки та розвідки США
14:24
У Харкові змінять начальника ОВА, призначити можуть Татарова – нардеп
12:08
Ранковий смертельний обстріл Харківщини: з’явилися фото наслідків
20:01
Рекордний подарунок: Харківщина отримала 188 генераторів – Синєгубов
17:59
ХОВА заплатила 82,3 млн на будівництво фортифікацій фірмі депутата ОПЗЖ

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Синєгубов: На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 08:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську армія рф обстріляла і пошкодила молочно-консервний комбінат, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".