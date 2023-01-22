Синєгубов: На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні
У Куп’янську армія рф обстріляла і пошкодила молочно-консервний комбінат, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
Минулої доби зафіксовані удари по Куп’янську, Вовчанську, Дворічній, Ветеринарному та іншим населеним пунктам Харківщини.
У Куп’янську пошкоджено молочно-консервний комбінат та два приватні будинки. У Вовчанську зруйновано приватні забудови. У селі Ветеринарне поранення отримав та був госпіталізований 46-річний цивільний чоловік.
В області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 14 вибухонебезпечних пристроїв. Втім, від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці.
Вчора в селі Кам’янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 08:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську армія рф обстріляла і пошкодила молочно-консервний комбінат, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".