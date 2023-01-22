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Замглавы Харьковского облсовета могут оштрафовать за русский язык в соцсетях

Общество 16:28   22.01.2023
Оксана Якушко
Замглавы Харьковского облсовета могут оштрафовать за русский язык в соцсетях

Письмо-предупреждение получила Валерия Мураева, заместитель председателя Харьковского облсовета, от Уполномоченного по защите языка Тараса Кременя об использовании русского в соцсетях.

Об этом Валерия Мураева сообщила на своей странице в Facebook.

«Получила письмо от языкового амбунднсмена господина Кременя о том, что ему, как уполномоченному лицу, поступила жалоба от кого-то Х (икс), который сетует, что не может получать на моей странице в ФБ информацию на государственном языке, то есть на украинском, и этим я ограничиваю его права как гражданина», — рассказала Мураева.

Мураева признала, что ее очень удивило это письмо. По ее словам, она как официальное лицо в рабочем режиме, с момента принятия закона говорит по-украински.

«Даю комментарии, веду совещания, переписку и т.д., то есть осуществляю свою профессиональную деятельность с соблюдением действующего законодательства… Вся официальная информация о моей деятельности, как официального лица, о деятельности областного совета освещается на страницах официальных источников, понятно на украинском языке. Но! Так уж сложилось, что у меня, как у жителя Слобожанщины, бытовой язык общения – русский. Подчеркиваю, русский, слобожанский, если хотите, а не русский», — заявила Мураева.

«В соответствии с законодательством я, как свободный гражданин своей страны, имею право в личном общении использовать любой язык, который считаю нужным. Так вот, блог в ФБ это личное общение», — объяснила Мураева причину того, что она использует для постов в Facebook русский.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 16:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Письмо-предупреждение получила Валерия Мураева, заместитель председателя Харьковского облсовета, от Уполномоченного по защите языка Тараса Кременя об использовании русского в соцсетях.".