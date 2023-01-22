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Заступницю голови Харківської облради попередили через російську в соцмережах

Суспільство 16:28   22.01.2023
Оксана Якушко
Заступницю голови Харківської облради попередили через російську в соцмережах

Лист-попередження отримала Валерія Мураєва, заступниця голови Харківської облради, від Уповноваженого із захисту мови Тараса Креміня про використання російської в соцмережах.

Про це Валерія Мураєва повідомила на своїй сторінці у Facebook.

уповноваженій особі, надійшла скарга від когось Х (ікс), який нарікає, що не може отримувати на моїй сторінці у ФБ інформацію державною мовою, тобто українською , та цим я обмежую його права, як громадянина», – розповіла Мураєва.

Мураєва визнала, що її дуже здивував цей лист. За її словами, вона як офіційна особа у робочому режимі, з моменту ухвалення закону говорить українською.

«Даю коментарі, веду наради, листування тощо, тобто здійснюю свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства…Вся офіційна інформація про мою діяльність, як офіційної особи, про діяльність обласної ради висвітлюється на сторінках офіційних джерел, зрозуміло українською мовою. Але! Так уже склалося, що у мене, як у жителя Слобожанщини, побутова мова спілкування – руська. Підкреслюю, руська, слобожанська, якщо хочете, а не російська», – заявила Мураєва.

«Відповідно до законодавства я, як вільний громадянин своєї країни, маю право в особистому спілкуванні використовувати будь-яку мову, яку вважаю за потрібну. Так ось, блог у ФБ це – особисте спілкування», – пояснила Мураєва причину того, що вона використовує для постів у Facebook російську.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 16:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лист-попередження отримала Валерія Мураєва, заступниця голови Харківської облради, від Уповноваженого із захисту мови Тараса Креміня про використання російської в соцмережах.".