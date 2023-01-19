Мовний омбудсмен: Мер Харкова Терехов не доб’ється в суді скасування штрафу

«Терехов судиться не зі мною, він позивається до держави», заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє NV.

Переважна більшість скарг (щодо використання недержавної мови – прим. ред.) стосувалася Харківського міського голови, розповів Тарас Кремінь.

«Це інтерв’ю, засідання Харківської міської ради. Звісно, ​​на це ми не могли не відреагувати», – пояснив уповноважений із захисту державної мови.

Отримавши два штрафи, Харківський міський голова вирішив подати до суду на відміну постанови про накладення цього другого стягнення.

«Я взагалі вважаю, що це резонансна справа. Вона не додає популярності і авторитету Харківському міському голові. Я вважаю, що найкраще рішення, яке він може зробити в цій ситуації, це відкликати свою заяву, адже він не виграє», – впевнений Кремінь.

Немає у Терехова і абсолютної підтримки в мовному питанні.

«Вони (люди) вимагають, щоб він (Терехов) припинив спекуляції на питаннях мови, називаючи її то акцентом, то діалектом, то ще чимось», – зазначив Кремінь.

«Мене держава призначила уповноваженим, тому пан Терехов судиться не зі мною, він судиться з державою. Будемо йти з ним, звичайно, до суду і захищати права громадян України. Я вважаю, що це питання честі і відповідальності», – наголосив уповноважений із захисту державної мови.

Мовний омбудсмен Тарас Кремень розповів “Суспільному”, що дізнався про позов Терехова 12 січня. За його словами, мер Харкова планує оскаржити другий штраф за порушення мовного законодавства у розмірі 3400 гривень.

Нагадаємо, що сплатити перший штраф Терехов пообіцяв на прес-конференції 2 грудня. А 25 листопада в ефірі телемарафону мер заявив, що офіційно говоритиме державною мовою, а з харків’янами — російською.

Нагадаємо також, що в інтерв’ю проекту «Слава+» на YouTube-каналі «Люкс ФМ» Терехов заявив, що говорить не російською, а «слобожанською мовою».