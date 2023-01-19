Языковой омбудсмен: Мэр Харькова Терехов не добьется в суде отмены штрафа

«Терехов судится не со мной, он судится с государством», заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, сообщает NV.

Подавляющее большинство жалоб (об использовании негосударственного языка – прим. ред.) касалось Харьковского городского головы, рассказал Тарас Кремень.

«Это интервью, заседания Харьковского городского совета. Конечно, на это мы не могли не отреагировать», — объяснил уполномоченный по защите государственного языка.

Получив два штрафа, Харьковский городской голова решил подать в суд на отмену постановления о наложении этого второго взыскания.

«Я вообще считаю, что это резонансное дело. Оно не придает популярности и авторитету Харьковскому мэру. Я считаю, что лучшее решение, которое он может сделать в этой ситуации, это отозвать свое заявление, ведь он не выиграет», — уверен Кремень.

Нет у мэра Харькова и абсолютной поддержки в языковом вопросе.

«Они (люди) требуют, чтобы он (Терехов) прекратил спекуляции на вопросах языка, называя его то акцентом, то диалектом, то еще чем-нибудь», — отметил Кремень.

«Меня государство назначило уполномоченным, поэтому Терехов судится не со мной, он судится с государством. Будем идти с ним, конечно, в суд и защищать права граждан Украины. Я считаю, что это вопрос чести и ответственности», — подчеркнул уполномоченный по защите государственного языка.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень рассказал «Суспільному», что узнал об иске Терехова 12 января. По его словам, мэр Харькова планирует обжаловать второй штраф за нарушение языкового законодательства в размере 3400 гривен.

Напомним, что оплатить первый штраф Терехов пообещал на пресс-конференции 2 декабря. А 25 ноября в эфире телемарафона мэр заявил, что официально будет говорить на государственном языке, а с харьковчанами — по-русски.

Напомним также, что в интервью проекту «Слава+» на YouTube-канале «Люкс ФМ» Терехов заявил, что говорит не по-русски, а «на слобожанском языке».