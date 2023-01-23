Более 80 аварий на водоводах в Харькове отремонтировали за неделю

За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжения» устранили 84 аварийных ситуации на водоводах, сообщила мэрия Харькова.

Также коммунальщики привели в порядок 66 смотровых колодцев с заменой запорно-регулировочной арматуры и капитально отремонтировали 25 водоразборных колонок.

На выходных бригады ликвидировали 24 повреждения на трубопроводах. Сегодня, 23 января, специалисты устраняют на водоводах 15 повреждений.