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Более 80 аварий на водоводах в Харькове отремонтировали за неделю

Общество 14:19   23.01.2023
Оксана Якушко
Более 80 аварий на водоводах в Харькове отремонтировали за неделю

За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжения» устранили 84 аварийных ситуации на водоводах, сообщила мэрия Харькова.

Также коммунальщики привели в порядок 66 смотровых колодцев с заменой запорно-регулировочной арматуры и капитально отремонтировали 25 водоразборных колонок.

На выходных бригады ликвидировали 24 повреждения на трубопроводах. Сегодня, 23 января, специалисты устраняют на водоводах 15 повреждений.

Читайте также: В Харькове быстро отремонтировали водопровод на Шевченко, поврежденный взрывом

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 14:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ комплекса «Харьковводоснабжения» устранили 84 аварийных ситуации на водоводах, сообщила мэрия Харькова.".