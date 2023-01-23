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Понад 80 аварій на водоводах відремонтували за тиждень у Харкові

Суспільство 14:19   23.01.2023
Оксана Якушко
Понад 80 аварій на водоводах відремонтували за тиждень у Харкові

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 84 аварійні ситуації на водоводах, повідомила мерія Харкова.

Також комунальники упорядкували 66 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 25 водорозбірних колонок.

На вихідних бригади ліквідували 24 пошкодження на трубопроводах. Сьогодні, 23 січня, фахівці усувають на водоводах 15 пошкоджень.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 14:19;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 84 аварійні ситуації на водоводах, повідомила мерія Харкова.".