Понад 80 аварій на водоводах відремонтували за тиждень у Харкові
За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 84 аварійні ситуації на водоводах, повідомила мерія Харкова.
Також комунальники упорядкували 66 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 25 водорозбірних колонок.
На вихідних бригади ліквідували 24 пошкодження на трубопроводах. Сьогодні, 23 січня, фахівці усувають на водоводах 15 пошкоджень.
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Ви читали новину: «Понад 80 аварій на водоводах відремонтували за тиждень у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 14:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 84 аварійні ситуації на водоводах, повідомила мерія Харкова.".