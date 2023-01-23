Понад 80 аварій на водоводах відремонтували за тиждень у Харкові

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунули 84 аварійні ситуації на водоводах, повідомила мерія Харкова.

Також комунальники упорядкували 66 оглядових колодязів із заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтували 25 водорозбірних колонок.

На вихідних бригади ліквідували 24 пошкодження на трубопроводах. Сьогодні, 23 січня, фахівці усувають на водоводах 15 пошкоджень.