Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света
В Харьковской области пока нет возможности не отключать свет по графику, ведь для региона устанавливают более жесткие лимиты потребления электричества, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«Графики у нас действуют. Учитывая, что на улице похолодало, и после праздничных дней возобновили работу промышленные предприятия некоторые мощные. Поэтому все же лимиты у нас более жесткие. И у нас действуют 12 очередей для отключения местного населения. Мы их все применяем, потому что все же те лимиты, которые у нас есть, они не позволяют без отключений в них вписываться», — отметил Синегубов.
Он также рассказал, что 188 генераторов, переданных Харьковщине Францией, будут применять в «пунктах незламності» и больницах. Еще около сотни генераторов поступило от ОАЭ.
«И это лишь часть помощи, которую мы планируем непосредственно получить», — подчеркнул Синегубов.
Напомним, в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области пока нет возможности не отключать свет по графику, ведь для региона устанавливают более жесткие лимиты потребления электричества, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".