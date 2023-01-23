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Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света

Общество 18:04   23.01.2023
Елена Нагорная
Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света

В Харьковской области пока нет возможности не отключать свет по графику, ведь для региона устанавливают более жесткие лимиты потребления электричества, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Графики у нас действуют. Учитывая, что на улице похолодало, и после праздничных дней возобновили работу промышленные предприятия некоторые мощные. Поэтому все же лимиты у нас более жесткие. И у нас действуют 12 очередей для отключения местного населения. Мы их все применяем, потому что все же те лимиты, которые у нас есть, они не позволяют без отключений в них вписываться», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что 188 генераторов, переданных Харьковщине Францией, будут применять в «пунктах незламності» и больницах. Еще около сотни генераторов поступило от ОАЭ.

«И это лишь часть помощи, которую мы планируем непосредственно получить», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 18:04;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области пока нет возможности не отключать свет по графику, ведь для региона устанавливают более жесткие лимиты потребления электричества, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".