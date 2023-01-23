Лимиты стали жестче: Синегубов прокомментировал ситуацию с отключениями света

В Харьковской области пока нет возможности не отключать свет по графику, ведь для региона устанавливают более жесткие лимиты потребления электричества, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Графики у нас действуют. Учитывая, что на улице похолодало, и после праздничных дней возобновили работу промышленные предприятия некоторые мощные. Поэтому все же лимиты у нас более жесткие. И у нас действуют 12 очередей для отключения местного населения. Мы их все применяем, потому что все же те лимиты, которые у нас есть, они не позволяют без отключений в них вписываться», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что 188 генераторов, переданных Харьковщине Францией, будут применять в «пунктах незламності» и больницах. Еще около сотни генераторов поступило от ОАЭ.

«И это лишь часть помощи, которую мы планируем непосредственно получить», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что 23 января Харьковская область превысила выделенные для нее лимиты потребления электричества. Поэтому начались отключения света не по графику.