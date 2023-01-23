Ліміти стали жорсткішими: Синєгубов – про ситуацію з вимкненнями світла

У Харківській області поки що немає можливості не вимикати світло за графіком, адже для регіону встановлюють жорсткіші ліміти споживання електрики, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Графіки в нас діють. Враховуючи, що на вулиці похолодало, і після святкових днів відновили роботу промислові підприємства деякі потужні. Тому все ж таки ліміти в нас більш жорсткі. І в нас діють 12 черг для відключення місцевого населення. Ми їх всі застосовуємо, тому що все ж таки ті ліміти, які в нас є, вони не дозволяють без відключень в них вписуватись”, — зазначив Синєгубов.

Він також розповів, що 188 генераторів, переданих Харківщині Францією, застосовуватимуть у “пунктах незламності” та лікарнях. Ще близько сотні генераторів надійшло від ОАЕ.

“І це лише частина допомоги, яку ми плануємо безпосередньо отримати”, – наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що 23 січня Харківська область перевищила виділені для неї ліміти споживання електрики. Тому почалися відключення світла не за графіком.