Ліміти стали жорсткішими: Синєгубов – про ситуацію з вимкненнями світла
У Харківській області поки що немає можливості не вимикати світло за графіком, адже для регіону встановлюють жорсткіші ліміти споживання електрики, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.
“Графіки в нас діють. Враховуючи, що на вулиці похолодало, і після святкових днів відновили роботу промислові підприємства деякі потужні. Тому все ж таки ліміти в нас більш жорсткі. І в нас діють 12 черг для відключення місцевого населення. Ми їх всі застосовуємо, тому що все ж таки ті ліміти, які в нас є, вони не дозволяють без відключень в них вписуватись”, — зазначив Синєгубов.
Він також розповів, що 188 генераторів, переданих Харківщині Францією, застосовуватимуть у “пунктах незламності” та лікарнях. Ще близько сотні генераторів надійшло від ОАЕ.
“І це лише частина допомоги, яку ми плануємо безпосередньо отримати”, – наголосив Синєгубов.
Нагадаємо, у НЕК «Укренерго» повідомили, що 23 січня Харківська область перевищила виділені для неї ліміти споживання електрики. Тому почалися відключення світла не за графіком.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 18:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області поки що немає можливості не вимикати світло за графіком, адже для регіону встановлюють жорсткіші ліміти споживання електрики, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".