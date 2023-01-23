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Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине выросла на треть за неделю

Происшествия 21:32   23.01.2023
Елена Нагорная
Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине выросла на треть за неделю

С 16 по 22 января гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Харьковской области заболели 4 тысяч человек, что на 33% больше, чем в течение предыдущей недели.

Активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В, наблюдается в течение последних четырех недель, констатируют в областном центре контроля и профилактики болезней.

«Совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — отметили в центре.

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При этом сейчас показатель заболеваемости по области составляет 156,18 на 100 тысяч населения, что втрое меньше прошлогоднего и не превышает эпидемический порог.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 21:32;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 22 января гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Харьковской области заболели 4 тысяч человек, что на 33% больше, чем в течение предыдущей недели.".