Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине выросла на треть за неделю
С 16 по 22 января гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Харьковской области заболели 4 тысяч человек, что на 33% больше, чем в течение предыдущей недели.
Активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В, наблюдается в течение последних четырех недель, констатируют в областном центре контроля и профилактики болезней.
«Совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — отметили в центре.
Читайте также: Заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, не исключена вспышка Covid-19 — Хаустов
При этом сейчас показатель заболеваемости по области составляет 156,18 на 100 тысяч населения, что втрое меньше прошлогоднего и не превышает эпидемический порог.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине выросла на треть за неделю»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 21:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 22 января гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Харьковской области заболели 4 тысяч человек, что на 33% больше, чем в течение предыдущей недели.".