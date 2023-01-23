Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Харьковщине выросла на треть за неделю

С 16 по 22 января гриппом, ОРВИ и Covid-19 в Харьковской области заболели 4 тысяч человек, что на 33% больше, чем в течение предыдущей недели.

Активизация интенсивности эпидемического процесса, что подтверждается совместной циркуляцией вирусов гриппа А и В, наблюдается в течение последних четырех недель, констатируют в областном центре контроля и профилактики болезней.

«Совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и Covid-19 будет способствовать дальнейшему росту уровней заболеваемости среди населения области», — отметили в центре.

При этом сейчас показатель заболеваемости по области составляет 156,18 на 100 тысяч населения, что втрое меньше прошлогоднего и не превышает эпидемический порог.