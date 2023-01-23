Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині зросла на третину за тиждень
З 16 по 22 січня на грип, ГРВІ та Covid-19 у Харківській області захворіли 4 тисячі осіб, що на понад 33% більше, ніж протягом попереднього тижня.
Активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується спільною циркуляцією вірусів грипу А та В, спостерігається протягом останніх чотирьох тижнів, констатують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
“Сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи та Covid-19, сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – зазначили в центрі.
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При цьому зараз показник захворюваності по області становить 156,18 на 100 тисяч населення, що втричі менше за торішній і не перевищує епідемічний поріг.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 21:32;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 16 по 22 січня на грип, ГРВІ та Covid-19 у Харківській області захворіли 4 тисячі осіб, що на понад 33% більше, ніж протягом попереднього тижня.".