Захворюваність на грип та ГРВІ на Харківщині зросла на третину за тиждень

З 16 по 22 січня на грип, ГРВІ та Covid-19 у Харківській області захворіли 4 тисячі осіб, що на понад 33% більше, ніж протягом попереднього тижня.

Активізація інтенсивності епідемічного процесу, що підтверджується спільною циркуляцією вірусів грипу А та В, спостерігається протягом останніх чотирьох тижнів, констатують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

“Сумісна циркуляція вірусів грипу та респіраторної групи та Covid-19, сприятиме подальшому зростанню рівнів захворюваності серед населення області”, – зазначили в центрі.

При цьому зараз показник захворюваності по області становить 156,18 на 100 тисяч населення, що втричі менше за торішній і не перевищує епідемічний поріг.