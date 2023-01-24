Медучреждениям Харьковщины передали 89 генераторов, 15 из них — «скорой»

Харьковская область получила очередной гуманитарно-энергетический груз в виде генераторов, на сей раз — от Объединенных Арабских Эмиратов.

«Департамент здравоохранения Харьковской ОВА получил генераторы мощностью от 3 до 8 кВт. Эти приборы будут распределены между учреждениями здравоохранения области. Благодарю за поддержку благотворительный фонд «UAIM» и Объединенные Арабские Эмираты», – сказал заместитель директора департамента здравоохранения Харьковской ОВА Игорь Волченко.

Область получила от ОАЭ 248 генераторов. Из них 89 передадут учреждениям здравоохранения. А остальные будут обеспечивать электричеством «пункти незламності».

Среди тех, кто уже получил новое оборудование, — харьковская «скорая» (Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф).

«Учитывая, что «экстренка» расположена в 77 местах дислокации на территории области, то, конечно, 15 мощных генераторов на 6,5 кВт – это существенная поддержка. Так мы практически закрываем нашу потребность», – прокомментировал получение «гуманитарки» директор Центра Виктор Забашта.

В ХОВА сообщили, как генераторы распределили по районам области. В Богодуховский отправили 16 генераторов, в Красноградский – 15, Лозовской – 10, Чугуевский – 10, Харьковский – 13, Изюмский и Купянский – по два. Еще пять генераторов направят на нужды Департамента здравоохранения и один передадут для областной детской инфекционной клинической больницы.