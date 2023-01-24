Медустановам Харківщини передали 89 генераторів, 15 з них – “швидкій”

Харківська область отримала черговий гуманітарно-енергетичний вантаж у вигляді генераторів, цього разу від Об’єднаних Арабських Еміратів.

“Департамент охорони здоров’я Харківської ОВА отримав генератори потужністю від 3 до 8 кВт. Ці прилади будуть розподілені між закладами охорони здоров’я області. Дякую за підтримку благодійному фонду “UAIM” та Об’єднаним Арабським Еміратам”, – сказав заступник директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Ігор Волченко.

Область одержала від ОАЕ 248 генераторів. З них 89 передадуть закладам охорони здоров’я. А решта забезпечуватимуть електрикою “пункти незламності”.

Серед тих, хто вже отримав нове обладнання, – харківська “швидка” (Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф).

“З огляду на те, що “екстренка” розташована в 77 місцях дислокації на території області, то, звичайно, 15 потужних генераторів на 6,5 кВт – це суттєва підтримка. Так ми практично закриваємо нашу потребу”, – прокоментував отримання “гуманітарки” директор Центру Віктор Забашта.

У ХОВА повідомили, як генератори розподілили по районах області. У Богодухівський відправили 16 генераторів, у Красноградський – 15, Лозівський – 10, Чугуївський – 10, Харківський – 13, Ізюмський та Куп’янський – по два. Ще п’ять генераторів направлять на потреби Департаменту охорони здоров’я та один передадуть обласній дитячій інфекційній клінічній лікарні.