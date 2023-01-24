Live
  • Вівторок 24.01.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.75
    • 🟢

Медустановам Харківщини передали 89 генераторів, 15 з них – “швидкій”

Суспільство 11:22   24.01.2023
Оксана Горун
Медустановам Харківщини передали 89 генераторів, 15 з них – “швидкій”

Харківська область отримала черговий гуманітарно-енергетичний вантаж у вигляді генераторів, цього разу від Об’єднаних Арабських Еміратів.

“Департамент охорони здоров’я Харківської ОВА отримав генератори потужністю від 3 до 8 кВт. Ці прилади будуть розподілені між закладами охорони здоров’я області. Дякую за підтримку благодійному фонду “UAIM” та Об’єднаним Арабським Еміратам”, – сказав заступник директора департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Ігор Волченко.

Медикам Харківської області передали генератори для роботи

Область одержала від ОАЕ 248 генераторів. З них 89 передадуть закладам охорони здоров’я. А решта забезпечуватимуть електрикою “пункти незламності”.

Серед тих, хто вже отримав нове обладнання, – харківська “швидка” (Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф).

Читайте також: Рекордний подарунок: Харківщина отримала 188 генераторів — Синєгубов

“З огляду на те, що “екстренка” розташована в 77 місцях дислокації на території області, то, звичайно, 15 потужних генераторів на 6,5 кВт – це суттєва підтримка. Так ми практично закриваємо нашу потребу”, – прокоментував отримання “гуманітарки” директор Центру Віктор Забашта.

Медикам Харківської області передали генератори для роботи 2

У ХОВА повідомили, як генератори розподілили по районах області. У Богодухівський відправили 16 генераторів, у Красноградський – 15, Лозівський – 10, Чугуївський – 10, Харківський – 13, Ізюмський та Куп’янський – по два. Ще п’ять генераторів направлять на потреби Департаменту охорони здоров’я та один передадуть обласній дитячій інфекційній клінічній лікарні.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

08:43
На Харківщині від обстрілу загинула жінка, поранено чоловіка
16:57
Синєгубов: Сьогодні пообіді через обстріл Харківщини загинула 67-річна жінка
15:30
Синєгубов з генералом армії США Келлоґом та делегацією США відвідали Ізюм
08:50
Синєгубов: На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на міні
20:47
Харків відвідали генерал армії та експерт з нацбезпеки та розвідки США

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Медустановам Харківщини передали 89 генераторів, 15 з них – “швидкій”»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 11:22;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала черговий гуманітарно-енергетичний вантаж у вигляді генераторів, цього разу від Об’єднаних Арабських Еміратів".