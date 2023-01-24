Live
  • Вторник 24.01.2023
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.75
    • 🟢

На Харьковщине военные ВСУ спасли краснокнижного ястреба, которого контузило

Общество 14:13   24.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине военные ВСУ спасли краснокнижного ястреба, которого контузило

Редкую птицу ранили войска рф во время танковых обстрелов села на Харьковщине, сообщила ОО «Спасение животных Харьков».

Ястреба-канюка нашли украинские военные, он лежал и не мог встать. Бойцы забрали его к себе на позиции, обогрели, напоили и накормили. И обратились к волонтерам ОО «Спасение животных Харьков», потому что птице не становилось лучше.

Зоозащитники приехали на позиции к бойцам и забрали птицу, чтобы оперативно доставить ее в Харьков для оказания экстренной медицинской помощи.

Сейчас краснокнижный канюк получает необходимое лечение под опекой специалиста-орнитолога.

Специалист диагностировала перелом крыла и киля, начало инфекций. На туловище ястреба осколчатые ранения. Летать канюк не сможет, но его можно стабилизировать и вылечить раны.

Читайте также: Волка несли на шее, среди коз искали старшую: как харьковчане спасают животных

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

17:46
Экоинспекторы подсчитали ущерб от разрушения университета в Харькове
17:08
На Харьковщине Укравтодор возводит четыре временных моста
16:45
Сиваш или Златополь. На Харьковщине выбирают новое название для Первомайского
08:34
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда прилетело
22:20
В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине военные ВСУ спасли краснокнижного ястреба, которого контузило»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 14:13;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Редкую птицу ранили войска рф во время танковых обстрелов села на Харьковщине, сообщила ОО «Спасение животных Харьков».".