На Харьковщине военные ВСУ спасли краснокнижного ястреба, которого контузило

Редкую птицу ранили войска рф во время танковых обстрелов села на Харьковщине, сообщила ОО «Спасение животных Харьков».

Ястреба-канюка нашли украинские военные, он лежал и не мог встать. Бойцы забрали его к себе на позиции, обогрели, напоили и накормили. И обратились к волонтерам ОО «Спасение животных Харьков», потому что птице не становилось лучше.

Зоозащитники приехали на позиции к бойцам и забрали птицу, чтобы оперативно доставить ее в Харьков для оказания экстренной медицинской помощи.

Сейчас краснокнижный канюк получает необходимое лечение под опекой специалиста-орнитолога.

Специалист диагностировала перелом крыла и киля, начало инфекций. На туловище ястреба осколчатые ранения. Летать канюк не сможет, но его можно стабилизировать и вылечить раны.