На Харьковщине военные ВСУ спасли краснокнижного ястреба, которого контузило
Редкую птицу ранили войска рф во время танковых обстрелов села на Харьковщине, сообщила ОО «Спасение животных Харьков».
Ястреба-канюка нашли украинские военные, он лежал и не мог встать. Бойцы забрали его к себе на позиции, обогрели, напоили и накормили. И обратились к волонтерам ОО «Спасение животных Харьков», потому что птице не становилось лучше.
Зоозащитники приехали на позиции к бойцам и забрали птицу, чтобы оперативно доставить ее в Харьков для оказания экстренной медицинской помощи.
Сейчас краснокнижный канюк получает необходимое лечение под опекой специалиста-орнитолога.
Специалист диагностировала перелом крыла и киля, начало инфекций. На туловище ястреба осколчатые ранения. Летать канюк не сможет, но его можно стабилизировать и вылечить раны.
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- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 14:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Редкую птицу ранили войска рф во время танковых обстрелов села на Харьковщине, сообщила ОО «Спасение животных Харьков».".