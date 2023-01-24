На Харківщині військові ЗСУ врятували червонокнижного яструба, якого контузило

Рідкісного птаха поранили війська рф під час танкових обстрілів села на Харківщині, повідомила ГО «Порятунок тварин Харків».

Яструба-канюка знайшли українські військові, він лежав травмований і не міг підвестися. Бійці забрали його до себе на позиції, обігріли, напоїли та нагодували. І звернулися до волонтерів ГО «Порятунок тварин Харків», бо птиці не ставало краще.

Зоозахисники приїхали на позиції до бійців і забрали птаха, щоб оперативно доставити птаха в Харків для надання екстреної медичної допомоги.

Наразі червонокнижний канюк отримує необхідне лікуання під опікою орнітолога.

Спеціаліст діагностувала перелам крила і кіля, початок інфекцій. На тулубі яструба осколчасті поранення.

Літати канюк не зможе, але його можна стабілізувати і вилікувати.