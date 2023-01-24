В Харькове для ремонта разбирают завалы на Салтовке и Плехановской (фото)

За минувшие сутки спасатели ГСЧС поучаствовали в работах на двух существенно пострадавших от обстрелов зданиях — высотке на Северной Салтовке и восьмиэтажном административном здании.

Спасатели помогают строителям, которые взялись за восстановление объектов.

«За прошедшие сутки харьковские спасатели два раза участвовали в аварийно-восстановительных работах, помогая строителям отстраивать и ремонтировать поврежденные оккупантами многоэтажки. Инженерные работы с помощью тяжелой инженерной и спасательной техники проводились на жилой 9-этажке по ул. Метростроителей, 1, на Северной Салтовке Харькова и восьмиэтажном административном здании на ул. Плехановская, 126», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели с помощью своей техники и специнструментов разбирали те конструкции зданий, которые повреждены, чтобы строители смогли заменить их новыми.

В работах участвовали 16 специалистов и шесть единиц техники ГСЧС.