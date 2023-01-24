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В Харькове для ремонта разбирают завалы на Салтовке и Плехановской (фото)

Общество 11:54   24.01.2023
Оксана Горун
В Харькове для ремонта разбирают завалы на Салтовке и Плехановской (фото)

За минувшие сутки спасатели ГСЧС поучаствовали в работах на двух существенно пострадавших от обстрелов зданиях — высотке на Северной Салтовке и восьмиэтажном административном здании.

Спасатели помогают строителям, которые взялись за восстановление объектов.

В Харькове разбирают завалы зданий 23 января для дальнейшего ремонта 9

«За прошедшие сутки харьковские спасатели два раза участвовали в аварийно-восстановительных работах, помогая строителям отстраивать и ремонтировать поврежденные оккупантами многоэтажки. Инженерные работы с помощью тяжелой инженерной и спасательной техники проводились на жилой 9-этажке по ул. Метростроителей, 1, на Северной Салтовке Харькова и восьмиэтажном административном здании на ул. Плехановская, 126», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Харькове разбирают завалы зданий 23 января для дальнейшего ремонта 6

Спасатели с помощью своей техники и специнструментов разбирали те конструкции зданий, которые повреждены, чтобы строители смогли заменить их новыми.

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В Харькове разбирают завалы зданий 23 января для дальнейшего ремонта 3

В работах участвовали 16 специалистов и шесть единиц техники ГСЧС.

В Харькове разбирают завалы зданий 23 января для дальнейшего ремонта 8

В Харькове разбирают завалы зданий 23 января для дальнейшего ремонта 4

В Харькове разбирают завалы зданий 23 января для дальнейшего ремонта 2

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки спасатели ГСЧС поучаствовали в работах на двух существенно пострадавших от обстрелов зданиях — высотке на Северной Салтовке и восьмиэтажном административном здании".