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У Харкові для ремонту розбирають завали на Салтівці та Плеханівській (фото)

Суспільство 11:54   24.01.2023
Оксана Горун
У Харкові для ремонту розбирають завали на Салтівці та Плеханівській (фото)

Минулої доби рятувальники ДСНС взяли участь у роботах на двох будівлях, що істотно постраждали від обстрілів – висотці на Північній Салтівці та восьмиповерховій адміністративній будівлі.

Рятувальники допомагають будівельникам, котрі взялися за відновлення об’єктів.

У Харкові розбирають завали будівель 23 січня для подальшого ремонту 9

“Минулої доби харківські рятувальники двічі брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам відбудовувати та ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки. Інженерні роботи за допомогою важкої інженерної та рятувальної техніки проводилися на житловій 9-поверхівці по вул. Метробудівників, 1, на Північній Салтівці Харкова та восьмиповерховій адміністративній будівлі на вул. Плеханівська, 126”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У Харкові розбирають завали будівель 23 січня для подальшого ремонту 6

Рятувальники за допомогою своєї техніки та спецінструментів розбирали конструкції будинків, які пошкоджені, щоб будівельники змогли замінити їх новими.

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У Харкові розбирають завали будівель 23 січня для подальшого ремонту

У роботах брали участь 16 спеціалістів та шість одиниць техніки ДСНС.

У Харкові розбирають завали будівель 23 січня для подальшого ремонту 8

У Харкові розбирають завали будівель 23 січня для подальшого ремонту 4

У Харкові розбирають завали будівель 23 січня для подальшого ремонту

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники ДСНС взяли участь у роботах на двох будівлях, що істотно постраждали від обстрілів – висотці на Північній Салтівці та восьмиповерховій адміністративній будівлі".