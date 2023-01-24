У Харкові для ремонту розбирають завали на Салтівці та Плеханівській (фото)

Минулої доби рятувальники ДСНС взяли участь у роботах на двох будівлях, що істотно постраждали від обстрілів – висотці на Північній Салтівці та восьмиповерховій адміністративній будівлі.

Рятувальники допомагають будівельникам, котрі взялися за відновлення об’єктів.

“Минулої доби харківські рятувальники двічі брали участь в аварійно-відновлювальних роботах, допомагаючи будівельникам відбудовувати та ремонтувати пошкоджені окупантами багатоповерхівки. Інженерні роботи за допомогою важкої інженерної та рятувальної техніки проводилися на житловій 9-поверхівці по вул. Метробудівників, 1, на Північній Салтівці Харкова та восьмиповерховій адміністративній будівлі на вул. Плеханівська, 126”, — повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники за допомогою своєї техніки та спецінструментів розбирали конструкції будинків, які пошкоджені, щоб будівельники змогли замінити їх новими.

У роботах брали участь 16 спеціалістів та шість одиниць техніки ДСНС.