На Харьковщине будут судить копа, предавшего Украину за 50 тысяч рублей
В пгт Шевченково бывший полицейский присягнул на верность рф за ежемесячную оплату в 50 тысяч рублей, сообщила Харьковская областная прокуратура.
В конце мая 2022 бывший инспектор патрульной полиции Купянского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области пошел на сотрудничество с российскими захватчиками в пгт Шевченково.
Сначала он совершал дежурство в псевдоправоохранительном органе, созданном оккупантами и рассматривал заявления и сообщения о преступлениях.
В июле предатель добровольно вступил в должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» в так называемой «УВД ВГА Харьковской области».
Впоследствии он получил от оккупантов новую должность и стал «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».
За свою преданную работу на врага бывший правоохранитель получал 50 тысяч российских рублей ежемесячно.
Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 12:44;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пгт Шевченково бывший полицейский присягнул на верность рф за ежемесячную оплату в 50 тысяч рублей, сообщила Харьковская областная прокуратура.".