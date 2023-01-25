На Харьковщине будут судить копа, предавшего Украину за 50 тысяч рублей

В пгт Шевченково бывший полицейский присягнул на верность рф за ежемесячную оплату в 50 тысяч рублей, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В конце мая 2022 бывший инспектор патрульной полиции Купянского райотдела полиции ГУНП в Харьковской области пошел на сотрудничество с российскими захватчиками в пгт Шевченково.

Сначала он совершал дежурство в псевдоправоохранительном органе, созданном оккупантами и рассматривал заявления и сообщения о преступлениях.

В июле предатель добровольно вступил в должность «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» в так называемой «УВД ВГА Харьковской области».

Впоследствии он получил от оккупантов новую должность и стал «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

За свою преданную работу на врага бывший правоохранитель получал 50 тысяч российских рублей ежемесячно.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему полицейскому по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).