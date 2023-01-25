На Харківщині судитимуть поліцейського, який зрадив Україну за 50 тисяч рублів

У смт Шевченкове колишній коп присягнув на вірність рф за щомісячну оплату в 50 тисяч рублів, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Наприкінці травня 2022 року колишній інспектор патрульної поліції Куп’янського райвідділу поліції ГУНП в Харківській області почав співпрацювати з російськими загарбниками у смт Шевченкове.

Спочатку він чергував у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, і розглядав заяви та повідомлення про злочини.

У липні зрадник добровільно обійняв посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званій «УВД ВГА Харьковской области».

Згодом він отримав від окупантів нову посаду та став «старшим оперуполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции № 2 (дислокация пгт Шевченково)».

За свою «віддану» роботу на ворога колишній правоохоронець отримував 50 тисяч російських рублів щомісячно.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).