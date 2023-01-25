В горсовете Харькова – новый Департамент развития муниципального менеджмента
Решение о создании нового департамента приняли сегодня, 25 января, на сессии Харьковского городского совета, сообщила мэрия Харькова.
Департамент развития муниципального менеджмента будет осуществлять закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства, обеспечивать энергосбережение и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и контрольно-аналитические функции.
В связи с этим Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов переименовано в Управление финансирования администраций районов Департамента бюджета и финансов.
Из-за нового департамента прекратили деятельность Управления координации публичных закупок Департамента экономики и коммунального имущества и Управления энергоэффективности и энергоменеджмента Департамента по обеспечению жизнедеятельности города.
Кроме того, в связи с передачей функций организации дорожного движения от Департамента инфраструктуры в Департамент строительства и путевого хозяйства также прекратило деятельность Управление транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 17:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании нового департамента приняли сегодня, 25 января, на сессии Харьковского городского совета, сообщила мэрия Харькова.".