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В горсовете Харькова – новый Департамент развития муниципального менеджмента

Общество 17:09   25.01.2023
Оксана Якушко
В горсовете Харькова – новый Департамент развития муниципального менеджмента

Решение о создании нового департамента приняли сегодня, 25 января, на сессии Харьковского городского совета, сообщила мэрия Харькова.

Департамент развития муниципального менеджмента будет осуществлять закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства, обеспечивать энергосбережение и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и контрольно-аналитические функции.

В связи с этим Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов переименовано в Управление финансирования администраций районов Департамента бюджета и финансов.

Из-за нового департамента прекратили деятельность Управления координации публичных закупок Департамента экономики и коммунального имущества и Управления энергоэффективности и энергоменеджмента Департамента по обеспечению жизнедеятельности города.

Кроме того, в связи с передачей функций организации дорожного движения от Департамента инфраструктуры в Департамент строительства и путевого хозяйства также прекратило деятельность Управление транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 17:09;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение о создании нового департамента приняли сегодня, 25 января, на сессии Харьковского городского совета, сообщила мэрия Харькова.".