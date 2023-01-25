В горсовете Харькова – новый Департамент развития муниципального менеджмента

Решение о создании нового департамента приняли сегодня, 25 января, на сессии Харьковского городского совета, сообщила мэрия Харькова.

Департамент развития муниципального менеджмента будет осуществлять закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства, обеспечивать энергосбережение и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и контрольно-аналитические функции.

В связи с этим Управление контрольно-аналитической деятельности Департамента бюджета и финансов переименовано в Управление финансирования администраций районов Департамента бюджета и финансов.

Из-за нового департамента прекратили деятельность Управления координации публичных закупок Департамента экономики и коммунального имущества и Управления энергоэффективности и энергоменеджмента Департамента по обеспечению жизнедеятельности города.

Кроме того, в связи с передачей функций организации дорожного движения от Департамента инфраструктуры в Департамент строительства и путевого хозяйства также прекратило деятельность Управление транспортной инфраструктуры и организации дорожного движения Департамента инфраструктуры.