У міськраді Харкова – новий Департамент розвитку муніципального менеджменту
Рішення про створення нового департаменту ухвалили сьогодні, 25 січня, на сесії Харківської міської ради, повідомила мерія Харкова.
Департамент розвитку муніципального менеджменту буде здійснювати закупівлі товарів, робіт i послуг за бюджетні кошти, забезпечувати енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та контрольно-аналітичні функції.
У зв’язку з цим Управління контрольно-аналітичної діяльності Департаменту бюджету і фінансів перейменували на Управління фінансування адміністрацій районів Департаменту бюджету і фінансів.
Через новий департамент припинили діяльність Управління координації публічних закупівель Департаменту економіки та комунального майна і Управління енергоефективності та енергоменеджменту Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста.
Крім того, у зв’язку з передачею функцій щодо організації дорожнього руху від Департаменту інфраструктури до Департаменту будівництва та шляхового господарства також припинив діяльність Управління транспортної інфраструктури та організації дорожнього руху Департаменту інфраструктури.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2023 в 17:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення про створення нового департаменту ухвалили сьогодні, 25 січня, на сесії Харківської міської ради, повідомила мерія Харкова.".