Задушенная женщина и пропавший ребенок: сводка полиции Харьковщины за сутки

За сутки полицейские отреагировали на 992 обращения граждан, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Среди преступлений, которые зафиксировали в регионе полицейские, — убийство.

«Следователи объявили о подозрении в совершении умышленного убийства 40-летнему харьковчанину, задушившему свою сожительницу», — написал Тимошко в facebook.

Кроме того, полиция в области искала пропавшего ребенка.

«В поселке Слобожанское полицейские оперативно отреагировали на обращение местной жительницы. Женщина заявила об исчезновении своего девятилетнего сына, который ушел на прогулку и долго не выходил на связь. Правоохранители быстро разыскали ребенка и вернули домой», — отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, за сутки полицейские обнаружили четыре факта незаконного оборота наркотиков и поймали троих пьяных водителей.

«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки восемь человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2800 транспортных средств», — дополнил отчетность Тимошко.