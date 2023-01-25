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Задушенная женщина и пропавший ребенок: сводка полиции Харьковщины за сутки

Происшествия 09:09   25.01.2023
Оксана Горун
Задушенная женщина и пропавший ребенок: сводка полиции Харьковщины за сутки

За сутки полицейские отреагировали на 992 обращения граждан, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Среди преступлений, которые зафиксировали в регионе полицейские, — убийство.

«Следователи объявили о подозрении в совершении умышленного убийства 40-летнему харьковчанину, задушившему свою сожительницу», — написал Тимошко в facebook.

Кроме того, полиция в области искала пропавшего ребенка.

«В поселке Слобожанское полицейские оперативно отреагировали на обращение местной жительницы. Женщина заявила об исчезновении своего девятилетнего сына, который ушел на прогулку и долго не выходил на связь. Правоохранители быстро разыскали ребенка и вернули домой», — отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, за сутки полицейские обнаружили четыре факта незаконного оборота наркотиков и поймали троих пьяных водителей.

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«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки восемь человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2800 транспортных средств», — дополнил отчетность Тимошко.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки полицейские отреагировали на 992 обращения граждан, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко".