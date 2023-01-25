Задушенная женщина и пропавший ребенок: сводка полиции Харьковщины за сутки
За сутки полицейские отреагировали на 992 обращения граждан, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Среди преступлений, которые зафиксировали в регионе полицейские, — убийство.
«Следователи объявили о подозрении в совершении умышленного убийства 40-летнему харьковчанину, задушившему свою сожительницу», — написал Тимошко в facebook.
Кроме того, полиция в области искала пропавшего ребенка.
«В поселке Слобожанское полицейские оперативно отреагировали на обращение местной жительницы. Женщина заявила об исчезновении своего девятилетнего сына, который ушел на прогулку и долго не выходил на связь. Правоохранители быстро разыскали ребенка и вернули домой», — отметил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Кроме того, за сутки полицейские обнаружили четыре факта незаконного оборота наркотиков и поймали троих пьяных водителей.
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«По подозрению в причастности к диверсионно-разведывательным группам и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставлены для проверки восемь человек. В целях недопущения попадания в населенные пункты нелегального оружия и наркотических веществ на блокпостах правоохранители совместно с военнослужащими проверили более 2800 транспортных средств», — дополнил отчетность Тимошко.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки полицейские отреагировали на 992 обращения граждан, проинформировал начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко".