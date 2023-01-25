Задушена жінка та зникла дитина: зведення поліції Харківщини за добу

За добу поліціянти відреагували на 992 звернення громадян, повідомив начальник ГУ Нацполіції Харківщини Володимир Тимошко.

Серед злочинів, які зафіксували поліціянти в регіоні, — вбивство.

“Слідчі оголосили про підозру у скоєнні навмисного вбивства 40-річному харків’янину, який задушив свою співмешканку”, – написав Тимошко у Фейсбуці.

Крім того, поліція в області шукала зниклу дитину.

“У селищі Слобожанське поліцейські оперативно відреагували на звернення місцевої мешканки. Жінка заявила про зникнення свого 9-річного сина, який пішов на прогулянку та тривалий час не виходив на зв’язок. Правоохоронці швидко розшукали дитину та повернули додому”, – зазначив начальник ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, за добу поліціянти виявили чотири факти незаконного обігу наркотиків та спіймали трьох п’яних водіїв.

“За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 8 осіб. З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2800 транспортних засобів”, – доповнив звітність Тимошко.