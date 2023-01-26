Движение поездов метро в Харькове не останавливали, увеличили интервалы

Движение поездов в метро не останавливали. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

«В ряде пабликов пишут об остановке движения метрополитена. Это не соответствует действительности. Движение не приостанавливали. Метрополитен работает для перевозки пассажиров», — заявил спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.

До этого ряд харьковских пабликов в соцсетях сообщил о якобы приостановке движения метрополитена в городе на фоне массированной ракетной атаки РФ.

Позже в пресс-службе метрополитена уточнили, что увеличили интервалы движения поездов.

«По техническим причинам были временно увеличены интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена», — предупредили в метрополитене.

В данный момент на Харьковщине — аварийные отключения света. Электричества нет в нескольких громадах. Об отключениях в частности проинформировали мэры Первомайского и Лозовой.

Воздушная тревога в Украине продолжается. Жителей Харьковщины предупреждают об опасности и просят находиться в убежищах.